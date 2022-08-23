القضاء العراقي يقرر استئناف العمل في المحاكم غدا

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أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الثلاثاء، استئناف العمل بشكل طبيعي في كافة المحاكم ابتداء من يوم غد الأربعاء.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أنه بالنظر لانسحاب المتظاهرين وفك الحصار عن مبنى مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا تقرر استئناف العمل بشكل طبيعي في كافة المحاكم اعتبارا من صباح يوم غد الأربعاء.

وقدم مجلس القضاء الأعلى الشكر لكافة الجهات والشخصيات المحلية والدولية الداعمة للقضاء والحريصة على مبدأ سيادة القانون واحترام الدستور.

وأكد المجلس على المضي باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة.