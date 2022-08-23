دويتشه بان تشارك في مشروع حكومي لتوسيع شبكة السكك الحديدية في غانا

تشارك شركة دويتشه بان الألمانية عن طريق كونسورتيوم في مشروع لتوسيع شبكة السكك الحديدية في غانا؛ وتبلغ قيمة هذا المشروع الذي أعدته الحكومة الغانية مليارات اليورو.



وتم توقيع عقد بين الحكومة الغانية وكونسورتيوم "تيلو دي بي" في العاصمة أكرا أمس الاثنين، حسبما ذكرت صحيفة "جرافيك" الغانية الحكومية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء وحسبما أكدت شركة دويتشه بان في رد منها على سؤال عن الموضوع.



ويضم كونسورتيوم "تيلو دي بي" أيضا شركة غانية، وتبلغ قيمة إجمالي المشروع نحو 2ر3 مليار يورو بما في ذلك أيضا عملية التشغيل اللاحقة والتي لن يشارك فيها كونسورتيوم "تيلو دي بي".



ويتعلق المشروع بتوسيع نطاق الخط الحديدي المعروف باسم "ويسترن ريلواي لاين" البالغ طوله نحو 340 كيلومترا.



وأفادت دويتشه بان بأن كونسورتيوم تيلو دي بي سيقدم للمشروع في غانا خدمات التخطيط وخدمات الإشراف على البناء وخدمات المشتريات مقابل قيمة تتألف من رقمين متوسطين بملايين اليورو على مدار الفترة الإجمالية للمشروع.



يذكر أن تيلو دي بي شركة محاصة بين شركة دي بي إنجينيرينج آند كونسالتينج المملوكة لدويتشه بان وشركة تيلو الموردة لعربات السكك الحديدية والمسجلة في جنوب افريقيا، وقد تم تأسيس الشركة المحاصة في عام 2019.



وكان من المزمع بالأساس أن يتم التوقيع على عقد المشروع في نهاية يوليو الماضي قبل أن يتم تأجيله.