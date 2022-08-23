المصري يخطف تعادلا قاتلا من البنك الأهلي في الدوري

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خطف فريق المصري البورسعيدي تعادلا قاتلا أمام البنك الأهلي بهدفين لمثلهما، في الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الممتاز، في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب.

وتقدم البنك الأهلي بالهدف الأول عن طريق محمد هلال في الدقيقة 16، ثم أضاف ناصر منسي هدف البنك الثاني مع بداية أحداث الشوط الثاني بجملة رائعة.

وقلص أحمد الشيخ الفارق للمصري في الدقيقة 63، ليتمكن التونسي المتألق إلياس الجلاصي من خطف التعادل لأبناء المدينة الباسلة في الدقيقة 94 بكرة ثابتة نفذت من داخل منطقة الجزاء بطريقة رائعة.

وبتلك النتيجة، رفع البنك الأهلي رصيده إلى النقطة 42 في المركز السابع، ونجح المصري في رفع رصيده إلى النقطة 37 في المركز التاسع بجدول الترتيب.