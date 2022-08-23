 العراق.. مقتل 2 من عناصر داعش في ضربة جوية بجبال كركوك - بوابة الشروق
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العراق.. مقتل 2 من عناصر داعش في ضربة جوية بجبال كركوك

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 23 أغسطس 2022 - 8:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 أغسطس 2022 - 8:40 م

أفاد جهاز الاستخبارات بوزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، بأن اثنين من عناصر داعش قتلا بضربة جوية في جبال محافظة كركوك، 250 كم شمالي بغداد.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية أن طائرات القوة الجوية العراقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة ضربة جوية في جبال ماما ضمن محافظة كركوك أسفرت عن مقتل اثنين من داعش.  

وقال البيان: "مهما حاولت العصابات الإرهابية أن تجد ملاذات تعتقد أنها آمنة ستكون وكالة الاستخبارات لها بالمرصاد، فلا مصير لهم غير الهلاك ولكل من تسول له نفسه العبث بأمن العراق".

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