الاتحاد الألماني للمزارعين يرصد زيادة طفيفة في حصاد الحبوب عام 2022

حصد المزارعون الألمان محصولا أكبر قليلا من الحبوب هذا الصيف.

وذكر اتحاد المزارعين الألماني، في برلين، اليوم الثلاثاء، أنه بحسب التقديرات الأولية، تم حصاد حوالي 43 مليون طن، بزيادة 2% عن العام السابق.

ومع ذلك، كان حجم الحصاد مرة أخرى أقل من متوسط ​​السنوات السابقة. ولا يزال أحد عوامل عدم اليقين الرئيسية هو حصاد الذرة المتوقع، والذي عانى بشدة في العديد من المناطق من أسابيع من الجفاف.

وقال رئيس الاتحاد، يواخيم روكفيد، إن محصول الحبوب الآن أفضل من الناحية الكمية مقارنة بالعام الماضي، لكن جودة القمح على وجه الخصوص لم تلب التوقعات، مشيرا إلى أن الاختلافات الإقليمية أكثر وضوحا مما كانت عليه في السنوات السابقة.

وتابع: "يُظهر الجفاف الذي طال أمده في العديد من مناطق البلاد مرة أخرى أن المزارعين يشعرون بآثار تغير المناخ بشكل مباشر للغاية".

وأوضح الاتحاد أنه بينما كان حصاد العام الماضي في سباق مع موسم الأمطار التالي، أصبح بالإمكان الآن الحصاد دون عوائق، حيث تم الانتهاء من الحصاد قبل 3 أسابيع من المعتاد في العديد من الأماكن. وتعاني الذرة والبطاطس وبنجر السكر حاليا بشدة في المناطق الجافة، لذلك يجب توقع خسائر كبيرة في الغلال على المستوى الإقليمي. ويؤثر نقص الأمطار أيضا على أصحاب الماشية الذين يجزون المروج للعلف. وفي بعض الحالات يضطر بعضهم للاستهلاك من مخزونات الشتاء.