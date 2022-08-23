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الرئيس السيسي يودع عاهل المملكة الأردنية الهاشمية بمطار العلمين
الحركة المدنية تنتهى من إعداد بنود المحور السياسى لطرحه للحوار الوطنى
وزراء وبرلمانيون يناقشون آليات مواجهة العنف فى مؤتمر الهيئة الإنجيلية
محافظ القاهرة يبحث المشكلات الخاصة بالمستثمرين والمناطق الصناعية
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زاخاروفا: روسيا ملتزمة باتفاقية النقل الآمن للمواد الغذائية الأوكرانية
خبراء روس: أسعار الغاز الأوروبية قد تصل إلى 4 آلاف دولار لكل ألف متر غاز في سبتمبر
ارتفاع أسعار الكهرباء في أوروبا إلى مستوى قياسي جديد
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المقاولون يهزم فاركو ويشعل صراع الهبوط بالدوري
محمد عمر يعلن تشكيل الاتحاد أمام الزمالك
سواريش يعلن قائمة الأهلي لمباراة إنبي
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نجوي كرم تعزي المطربة لطيفة: الله يرحم خيك
بين الواقعية والغموض.. ديكور «منعطف خطر» يتخطى الـ3 ملايين جنيه
محمد الغمري يشارك في مسلسل مجنونه بيك
راغب علامة يخرج عن صمته بعد أزمة صوره مع زوجة السفير العراقي بالأردن
مال وأعمال
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مواطن
المواد الغذائية: قرار توريد الأرز يحمي الفلاح والمستهلك
وزير السياحة يؤكد أهمية فتح أسواق سياحية جديدة والتوسع في إقامة شراكات دولية
تراجع قيمة اليورو إلى أقل من دولار الثلاثاء
حوادث وقضايا
إصابة شخص في حريق شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر
إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب توكتوك بكرداسة
الغربية.. حبس سائق وشقيقه بتهمة دهس طفل بعد مطاردته بسبب حبة مانجو
جنايات سوهاج: السجن 10 سنوات لمقاول لاتهامه بالاتجار في المخدرات بسوهاج
تليفزيون
غدا.. حلقة خاصة من برنامج ذكريات عن المخرج الراح