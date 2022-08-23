ألمانيا: الحد من الأضرار على الاقتصاد والأسر سيكون له الأولوية حال نقص الغاز

أكدت الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات أنه حال حدوث نقص حاد في الغاز في ألمانيا، فإن الأولوية الرئيسية ستكون للحد من الضرر على الاقتصاد والأسر.

وقال رئيس الوكالة كلاوس مولر، اليوم الثلاثاء: "لا توجد خيارات جيدة متبقية في حالة نقص الغاز ... سنحاول حينها تقليل الضرر".

وتتمثل المعايير الرئيسية لتحديد الأولويات في تجنب الضرر الذي قد يلحق بالاقتصاد وسلاسل التوريد والآثار السلبية على الأفراد، على سبيل المثال: يجب أن يستمر توفير الغذاء والدواء لأفراد الجمهور.

وأكد مولر أن الأسر والمستشفيات ودور رعاية المسنين والمدارس ومراكز الرعاية النهارية ومراكز الشرطة ستستمر في التزود بشكل تفضيلي إذا أصبح الغاز شحيحا.

وامتلأت مرافق تخزين الغاز في ألمانيا بأكثر من 80٪ من طاقتها الاستيعابية حتى عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لبيانات نشرها اليوم الثلاثاء مشغلو مرافق تخزين الغاز الأوروبية.

وأظهرت البيانات أن مستوى الغاز المجمع في مرافق التخزين بألمانيا وصل إلى 14ر80% حتى يوم الأحد الماضي.

وينص الهدف الألماني الأخير على ملء مرافق التخزين إلى 85٪، على الأقل، بحلول الأول من تشرين الأول/أكتوبر، وإلى 95٪ على الأقل بحلول الأول من تشرين الثاني/نوفمبر. وقد تم الوصول إلى هدف 75٪ الذي كان محددا في الأول من أيلول/سبتمبر قبل أكثر من أسبوعين من موعده.

وتوقع تورستن فرانك، الرئيس التنفيذي لشركة "تريدينج هاب يوروب" تحقيق الهدف المحدد لهذا العام لكن باختلافات إقليمية.

وقال فرانك في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء: "سنكون قادرين على ملء العديد من مرافق التخزين إلى 95٪ بحلول تشرين الثاني/نوفمبر، ولكن ليس كلها"، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك نقص شامل في ألمانيا، لكن لا يمكن في الوقت نفسه استبعاد حدوث نقص على المستوى الإقليمي.

وذكر فرانك أن هذا لن يكون له تأثير على إمدادات المنازل، وقال: "إننا نحقق تقدما جيدا في التخزين وخفض الاستهلاك. وأنا واثق تماما من أن المنازل لن تضطر إلى التجمد هذا الشتاء".

يُذكر أن شركة "جازبروم" الروسية للطاقة أعلنت يوم الجمعة الماضي وقف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" الرئيسي الذي يمر تحت بحر البلطيق بسبب أعمال صيانة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من 31 آب/أغسطس الجاري.

وقالت جازبروم إنه بمجرد اكتمال العمل، سيُجرى ضخ 33 مليون متر مكعب من الغاز يوميا مرة أخرى، أي ما يعادل 20٪ من سعة الخط.