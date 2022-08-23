مسؤولة ألمانية بارزة تتحدث عن معاناتها من رهاب الطيران

كشفت رئيسة حكومة ولاية ميكلنبورج-فوربومرن الألمانية، مانويلا شفيزيج، عن معاناتها من رهاب الطيران.



وقالت شفيزيج، 48 عاما، في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني (زد دي إف" اليوم الثلاثاء إن كل رحلة تقوم بها تمثل لها "جهدا ضخما"، وأضافت: "بالطبع أضطر للقيام بها لأنه أحيانا لا يمكن إيجاد بدائل لها"، مضيفة أنها تكن احتراما كبيرا لقائدي الطائرات المقاتلة.



وجرت المقابلة خلال تفقد المسؤولة، التي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي للقاعدة الجوية التابعة لسلاح الجو الألماني في منطقة "روستوك لاجه".



وفيما يتعلق بصندوق المئة مليار يورو التي تقرر في يونيو الماضي لتحسين تجهيز الجيش الألماني، قالت شفيزيج إنها تعتقد أن الصندوق الخاص هو الشيء الصحيح الذي توجب على الدولة القيام به لتحسين عتاد الجنود وكذلك لتحديث سلاح الجو.