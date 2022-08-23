عبد المنعم سعيد: لقاءات القادة العرب تحمل أهمية كبيرة في ظل التغيرات الدولية الجارية

قال المفكر الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، إن لقاءات القادة العرب تحمل أهمية كبيرة في ظل التغيرات الجارية على المستوى الدولي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة "cbc"، مساء الاثنين، أن هناك حربا جارية في أوروبا وحروبا إقليمية في المنطقة، فضلا عن حرب سرية بين إيران وإسرائيل.

ولفت إلى أن هناك أزمة عالمية في الغذاء والطاقة، موضحا أن كل هذه الازمات تستدعي قدرا كبيرا من التشاور.

ونوه بأنه لا يوجد تشاور له أهمية بقدر أن يكون وجها لوجه، مشيرا إلى التواصل الدبلوماسي بين الدول لتنسيق مواقفها المشتركة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين، بمطار العلمين، كلًا من الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، ومصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بزيارة ضيوف مصر الكرام في لقاء أخوي خاص، معرباً عن التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادةً وشعباً للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمعها بأشقائها من الدول العربية.

وأضاف أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الزعماء بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية، والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم.