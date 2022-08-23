الرئيس العراقي: التظاهر السلمي حق مكفول دستوريا لكن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية "أمر خطير" يهدد البلد، مشددا على ضرورة العمل على حماية المؤسسة القضائية وهيبتها واستقلالها.

وقال الرئيس العراقي، في بيان صحفي، إن "تطورات الأحداث في البلد تستدعي من الجميع التزام التهدئة وتغليب لغة الحوار وضمان عدم انزلاقها نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسراً فيها، وتفتح الباب أمام المُتربصين لاستغلال كل ثغرة ومشكلة داخل بلدنا".

وأضاف أن "التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، ولكن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد"، داعيا إلى التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية.

وحذر صالح من أن العراق "يمر بظرف دقيق يستوجب توحيد الصف والحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي الذي ضحى من أجله شعبنا، ولا ينبغي التفريط بها بأي ثمن، والعمل على تجنّب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعي".

وبدأ العشرات من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتصاما مفتوحا أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى الذي قرر تعليق أعماله على خلفية ذلك.