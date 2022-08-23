الرئيس السيسي يودع عاهل المملكة الأردنية الهاشمية بمطار العلمين

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ودع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمطار العلمين، ضيف مصر الكريم الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.
صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى.