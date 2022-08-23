الأمم المتحدة تعرب عن القلق إزاء محاكمات محتملة لأسرى أوكرانيين

حذر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أن السلطات المدعومة من روسيا قد تبدأ محاكمات لأسرى حرب أوكرانيين في غضون أيام، وشدد على أن مثل هذا الأمر يمكن أن يرقى إلى جرائم الحرب وفقا للقانون الدولي.

وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة الرسمية باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إنه يجري عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداول صور ومقاطع فيديو "تظهر على ما يبدو أقفاصا معدنية يجرى بناؤها في قاعة موسيقية في ماريوبول، ربما لاحتجاز الأسرى خلال الإجراءات".

وأشارت إلى أنه لم يتضح عدد الأسرى الذين سيخضعون للمحاكمة، وما هي التهم التي يواجهونها، ولا كيفية تشكيل المحكمة. وطالبت الأمم المتحدة السماح لزوار مستقلين بلقاء الأسرى.

وقال شامداساني إن المكتب الأممي يخشى من صدور أحكام بالإعدام من جانب ما تسميها سلطات الاحتلال كذبا "محكمة دولية"، موضحة أن تقارير موثوقة تشير إلى أن بعض الأوكرانيين المحتجزين قد تعرضوا للتعذيب.

وأضافت :"نشير إلى أن القانون الإنساني الدولي يحظر إقامة محاكم فقط لغرض محاكمة أسرى الحرب، وأن حرمان أسير الحرب عمدا من حقه في محاكمة عادلة ونظامية يرقى إلى كونه جريمة حرب".

ووفقا لدينيس بوشلين رئيس "جمهورية دونيتسك" الانفصالية، المدعومة من روسيا، فإن "التحقيقات" اكتملت في 80 قضية، وأن مذكرات احتجاز صدرت بحق 23 شخصا.