مقتل صحفي مكسيكي بنيران مسلحين في جنوب البلاد

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قتل صحفي في المكسيك بنيران مسلحين، حسبما أكد مكتب المدعي العام في ولاية جيريرو بجنوب البلاد يوم الاثنين.

وقتل فريديد رومان بالرصاص في مدينة تشيلبانسينجو، حسبما ذكر مكتب المدعي العام في بيان.

وأطلق مهاجمون النار عليه من دراجة نارية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وعمل رومان صحفيا لأكثر من 35 عاما وكتب مؤخرا أعمدة حول التعليم والسياسة. وكان سابقا مديرا لصحيفة أسسها تدعى "لا رياليداد"، والتي لم تعد تصدر.

ولوحظ بالفعل أن هذا العام هو واحد من أكثر الأعوام دموية بالنسبة لممثلي وسائل الإعلام في المكسيك. وقبل أقل من أسبوع قتل الصحفي خوان أرجون في شمال غرب البلاد.

وأحصت المنظمة الإعلامية "أرتيكل 19" ما لا يقل عن 14 حالة وفاة في عام 2022، وهو رقم قياسي لعام واحد.

وصنفت منظمة مراسلين بلا حدود المكسيك كأخطر دولة في العالم بالنسبة للصحفيين في عام 2021 للعام الثالث على التوالي. وتم إحصاء سبع وفيات في ذلك العام. وغالبا ما تقف عصابات المخدرات أو السياسيون المحليون الفاسدون وراء عمليات القتل.