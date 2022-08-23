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محلية النواب: نموذج 10 يعادل رخصة البناء للمخالفين
الرئيس السيسي يودع عاهل المملكة الأردنية الهاشمية بمطار العلمين
الحركة المدنية تنتهى من إعداد بنود المحور السياسى لطرحه للحوار الوطنى
وزراء وبرلمانيون يناقشون آليات مواجهة العنف فى مؤتمر الهيئة الإنجيلية
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عودة صادرات الألماس الروسي إلى الارتفاع
أشتية: أزمة الحكومة بسبب انحسار الدعم الدولي واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية
ألمانيا تقدم أسلحة جديدة بأكثر من 500 مليون يورو لأوكرانيا
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رسميا.. استقالة شركة الكرة بالأهلي
الاتحاد يحرج الزمالك البطل بهدف عابر للقارات في الشوط الأول
خلاف بين الخطيب وشركة الكرة بالأهلي بسبب سواريش
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الفرنسية ماريان بورجو: سعيدة بتكريمي في مهرجان الإسكندرية السينمائي
طبيب شيرين: تصرفاتها مش موجودة في الزمن ده.. وأسباب نفسية وراء حلاقتها شعرها
طبيب شيرين عبد الوهاب: ليست مدمنة.. وواجهت مشكلة اجتماعية قوية
نجوي كرم تعزي المطربة لطيفة: الله يرحم خيك
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مع اقتراب جني القطن.. توقعات بتراجع الأسعار 30% للمحلي
المواد الغذائية: قرار توريد الأرز يحمي الفلاح والمستهلك
وزير السياحة يؤكد أهمية فتح أسواق سياحية جديدة والتوسع في إقامة شراكات دولية
حوادث وقضايا
تبادل إطلاق الرصاص بين قوات أمن سوهاج و6 تجار مخدرات وإصابة إحدهم
اندلاع حريق داخل استوديو تصوير في أبو النمرس.. والحماية المدنية تحاول السيطرة
السجن المؤبد لعامل أدين بتعاطي المخدرات في سوهاج