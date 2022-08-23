الإنجليزية سكوت تعلن اعتزالها كرة القدم

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أعلنت الإنجليزي جيل سكوت اعتزالها كرة القدم بعد مسيرة مرموقة في أعلى المستويات.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن قرار سكوت - 35 عاما - بالاعتزال جاء بعد ثلاثة أسابيع من المشاركة مع المنتخب الإنجليزي للفوز ببطولة أمم أوروبا للسيدات (يورو 2022).

ولم تلعب سكوت مع أي نادي بعد انتهاء تعاقدها مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الماضي.

وشاركت سكوت في 161 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي، وكانت أول مرة لعبت فيها مع المنتخب في عام 2006، وسجلت 27 هدفا للمنتخب.

وقالت سكوت في المنصة الإعلامية "بلايرز تريبيون" :" ربما أقول الوداع لكرة القدم، ولكننا سنجعل هذا احتفالا، لا وجوه حزينة!! حظينا بالكثير من المرح لكي لا يكون هناك أي دموع".

وأضافت :" ربما لأنني من سندرلاند، ولكن يوجد شيئان صحيحان بشأني.. فأنا دائما مزعجة، وأعشق دائما كرة القدم".