تمت تسوية خلاف الأجور بين عمال موانئ بحر الشمال الألمانية وأرباب العمل.

ووافقت اللجنة الاتحادية لتعريفات الأجور في نقابة العاملين في قطاع الخدمات "فيردي" اليوم الثلاثاء، على نتيجة تفاوضية تم التوصل إليها مع الرابطة المركزية لشركات الموانئ الألمانية ليلة الاثنين/الثلاثاء الماضية، وذلك حسب تصريحات أدلت بها مفاوضة فيردي مايا شفيجرسهاوزن-جوت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وثمة شرط لإتمام هذه الموافقة وهي أن تحصل على تأييد أعضاء فيردي في الشركات المعنية.

وقالت شفيجرسهاوزن إن من المنتظر أن تصدر لجنة تعريفات الأجور القرار النهائي في الخامس من سبتمبر المقبل، وأوضحت النقابية أن اللجنة بها مناخ "واضح نسبيا" يميل للموافقة لاسيما مع النجاح في توفير ظروف أفضل للعاملين.

وبهذا تصبح معاودة الإضراب في الموانئ مستبعدة بدرجة كبيرة.

وأصابت فيردي أعمال مناولة الحاويات والبضائع بالشلل على نطاق واسع في منتصف الشهر الماضي بعد أن دخل آلاف من عمال موانئ بحر الشمال الألمانية في أكبر إضراب لهم منذ عقود.

وسبق ذلك، إضرابات تحذيرية استمرت لنوبة عمل (وردية) أو ليوم.

وقبل بدء جولة المفاوضات العاشرة، كانت فيردي بعثت منشورا للعاملين اقترحت فيه إجراء تصويت على القيام بإضراب مفتوح.

وكانت فيردي والرابطة المركزية لشركات الموانئ تتصارعان منذ شهور حول إبرام عقد أجور جماعي لـ12 ألف عامل في موانئ بحر الشمال، وقد تركز صلب النزاع مؤخرا حول كيفية التعامل مع مطلب فيردي الخاص بتعويض العاملين عن معدل التضخم الذي تجاوز الحدود في الوقت الحالي.

وخلال النزاع الذي كان وصل إلى طريق مسدود، كانت فيردي تصر على تأمين أجور حقيقية لكل العاملين طوال مدة عقد الأجور الجماعي.

وبينما كانت فيردي تفضل أن تكون مدة العقد 12 شهرا، فإن أرباب العمل كانوا يطمحون إلى أن تصل هذه المدة إلى 24 شهرا.