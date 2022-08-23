وزير الخارجية التركي: هناك دول في حلف شمال الأطلسي تريد استمرار النزاع في أوكرانيا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن عدداً من دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" تريد للنزاع في أوكرانيا أن يستمر.



وقال أوغلو خلال لقاء صحفي: "هناك دول في الغرب تريد للحرب أن تستمر بينها دول في حلف شمال الأطلسي. لا أعني فقط الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أيضاً أعضاء آخرين في الناتو"، وفقا لموقع "يورونيوز" الإخباري.



وذكر أوغلو، أن هناك دولاً أخرى أرادت إفشال اتفاق إسطنبول الذي سمح بإعادة تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية الأوكرانية، ولكنه أوضح أن الولايات المتحدة دعمت الاتفاق، وأيضاً رفع القيود على صادرات زراعية روسية.



وشدد أوغلو على أن تركيا ستتابع جهودها من أجل إيجاد مخرج دبلوماسي للنزاع.