ارتفاع العائد على سندات الخزانة الغانية

ارتفع سعر العائد على سندات الخزانة الغانية بالعملة المحلية، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون تفاصيل خطة صندوق النقد الدولي لمساعدة الاقتصاد الغاني الذي يعاني من تراجع قيمة العملة المحلية والتضخم المرتفع.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن العائد على السندات الغانية وصل إلى 34% وهو الأعلى بين سندات الدول النامية المماثلة بحسب مؤشر بلومبرج لمتابعة الأسواق النامية الرئيسية.

وتراجع سعر العملة الغانية السيدي منذ بداية العام الحالي بسبب المخاوف من تأثيرات تباطؤ الاقتصاد العالمي على الطلب على الحاصلات مثل الكاكاو، لتفقد العملة نحو 38% من قيمتها. وأدى هذا إلى ارتفاع معدل التضخم مما ساعد في دفع غانا إلى بدء محادثات مع صندوق النقد في يوليو الماضي للحصول على حزمة مساعدات جديدة بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار.

وقال جو ديلفو المسؤول في شركة أموندي لإدارة الأصول في لندن إن العائد على السندات المحلية الغانية سيظل فوق مستوى 31% بالنسبة للسندات ذات الأجل الأقصر، وأعلى من ذلك للسندات ذات الأجل الأطول.