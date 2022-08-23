 محمود علاء: الجميع ساهم في تتويج الفريق باللقب وكنا على قدر المسئولية - بوابة الشروق
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محمود علاء: الجميع ساهم في تتويج الفريق باللقب وكنا على قدر المسئولية

أمير نبيل
نشر في: الثلاثاء 23 أغسطس 2022 - 11:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 أغسطس 2022 - 11:58 م

أبدى محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بتتويج الأبيض بلقب الدوري في الموسم الحالي قبل انتهاء المسابقة بجولتين، موضحا أن الزمالك فاز باللقب عن جدارة واستحقاق.

وشدد اللاعب في تصريحاته عقب مباراة الاتحاد السكندري اليوم على أن لاعبي الزمالك كانوا على قدر المسؤولية بالرغم من الظروف الصعبة التي مر بها الفريق منذ بداية الموسم.

وأضاف محمود علاء أن الجميع ساهم في تتويج الفريق باللقب وأشاد بالدور الكبير الذي قدمته الجماهير في مساندة الفريق، والدور الذي قدمه مجلس الإدارة في دعم اللاعبين ومساندتهم.

وأثنى المدافع الدولي بدور الجهاز الفني لتحقيق الفوز بالبطولة، وإصرار اللاعبين على حصد اللقب، وأكد أن الفريق يسعى لحصد لقب كأس مصر للموسم الحالي للجمع بين الثنائية للمرة الثانية على التوالي.


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