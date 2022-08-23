كندا تسجل 648 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة

سجلت كندا 648 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و168 ألفا و380 إصابة، بينما تستقر الوفيات عند 43 ألفا و756 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 88 مليونا و201 ألف و109 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.