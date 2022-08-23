الأرصاد اللبنانية تحذر من اندلاع الحرائق مع تعرض البلاد لكتل هوائية حارة

حذرت مصلحة الأرصاد الجوية اللبنانية من خطر اندلاع حرائق في الغابات والمناطق الداخلية؛ نظرا لارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، حيث يتعرض لبنان لكتل هوائية حارة بدءا من فجر بعد غد الخميس تصل ذروتها بداية الأسبوع المقبل "الأحد".

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني - في بيان، اليوم الثلاثاء - أن يكون الطقس غدا الأربعاء غائما، مع ارتفاع في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، كما يتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من العصر.

وأكدت بدء الارتفاع في درجات الحرارة اليوم بشكل طفيف بالمناطق الداخلية، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل وفوق الجبال، وتنشط الرياح أحيانا شمالي البلاد، حيث يتحول مساء إلى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات، ما يؤدي إلى سوء في الرؤية واحتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية في الفترة المسائية.

ويستمر الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس لتتخطى معدلاتها يوم الجمعة المقبل مع ارتفاع نسبة الرطوبة.