امتلاء خزانات الغاز في ألمانيا لأكثر من 80%



امتلأت مرافق تخزين الغاز في ألمانيا بأكثر من 80% من طاقتها الاستيعابية حتى عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لبيانات نشرها اليوم الثلاثاء مشغلو مرافق تخزين الغاز الأوروبية.



وأظهرت البيانات أن مستوى الغاز المجمع في مرافق التخزين بألمانيا وصل إلى 80.14% حتى يوم الأحد الماضي.



وينص الهدف الألماني الأخير على ملء مرافق التخزين إلى 85%، على الأقل، بحلول الأول من أكتوبر، وإلى 95% على الأقل بحلول الأول من نوفمبر. وقد تم الوصول إلى هدف 75% الذي كان محددا في الأول من سبتمبر قبل أكثر من أسبوعين من موعده.



وتوقع تورستن فرانك، الرئيس التنفيذي لشركة "تريدينج هاب يوروب" تحقيق الهدف المحدد لهذا العام لكن باختلافات إقليمية.



وقال فرانك في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء: "سنكون قادرين على ملء العديد من مرافق التخزين إلى 95% بحلول نوفمبر، ولكن ليس كلها"، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك نقص شامل في ألمانيا، لكن لا يمكن في الوقت نفسه استبعاد حدوث نقص على المستوى الإقليمي.



وذكر فرانك أن هذا لن يكون له تأثير على إمدادات المنازل، وقال: "إننا نحقق تقدما جيدا في التخزين وخفض الاستهلاك. وأنا واثق تماما من أن المنازل لن تضطر إلى التجمد هذا الشتاء".



يُذكر أن شركة "جازبروم" الروسية للطاقة أعلنت يوم الجمعة الماضي وقف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" الرئيسي الذي يمر تحت بحر البلطيق بسبب أعمال صيانة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من 31 أغسطس الجاري.



وقالت جازبروم إنه بمجرد اكتمال العمل، سيُجرى ضخ 33 مليون متر مكعب من الغاز يوميا مرة أخرى، أي ما يعادل 20% من سعة الخط.