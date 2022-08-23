التضخم في بريطانيا يتجه لتجاوز 18% بسبب ارتفاع أسعار الطاقة

يتجه التضخم في بريطانيا ليتجاوز 18% في بداية عام 2023 بسبب أسعار الطاقة المرتفعة للغاية، وفقا لتوقعات جديدة لخبراء الاقتصاد في مجموعة سيتي.

وتوقع خبراء أن يصل تضخم مؤشر أسعار المستهلك إلى 6ر18% في يناير المقبل و الذي سيعد أعلى معدل في نحو نصف قرن.

وفي الشهر الماضي، وصل تضخم مؤشر أسعار المستهلك إلى مستوى قياسي مرتفع خلال 40 عاما بلغ 1ر10%.

كان بنك إنجلترا قد توقع في وقت سابق أن يصل التضخم إلى ذورته عند 13% في أكتوبر المقبل قبل أن يتراجع، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

غير أن بن نابارو الخبير في مجموعة سيتي توقع أن يقفز التضخم إلى 8ر14% في أكتوبر المقبل مع ارتفاع أسعار الطاقة للمنازل البريطانية.