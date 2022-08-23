المالكي يحث الصدريين إلى الركون لمنطق العقل والحكمة قبل فوات الآوان

حث نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون، مساء اليوم الثلاثاء، التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر إلى ضرورة الركون إلى منطق العقل والحكمة قبل فوات الآوان وإبداء الحرص على سلامة البلد واستقراره.



وطالب المالكي في بيان في ختام اجتماع لائتلاف دولة القانون أن على "أي جهة سياسية لديها اعتراضات أو ملاحظات على المشهد السياسي إتباع السياقات القانونية بعيدا عن ممارسة أي دور تخريبي يعرض أمن واستقرار البلاد للخطر" .



وانتقد المالكي "موقف الحكومة وعجزها عن القيام بمهامها الدستورية في حماية مؤسساتنا التشريعية والقضائية".



وقال"نوجه النداء إلى القوى الأمنية بضرورة تحمل مسؤوليتها وأن لا تسجل في تاريخها هذا التقصير والانتهاك الذي يطال هيبة الدولة ومؤسساتها".



ودعا المجتمع الدولي إلى"موقف رافض لكل الانتهاكات التي تستهدف التجربة الديمقراطية في العراق وإدانة هذه الممارسات بوضوح وتحذير من يقف خلفها من العواقب الوخيمة لسلوكه".



وشدد المالكي على أن "السلطة القضائية تعرضت اليوم إلى اعتداء آثم وتجاوزا مشابها لما تعرضت له السلطة التشريعية ضمن مسلسل الاعتداءات الممنهجة على مؤسسات الدولة وهيبتها وسط تقصير وعجز حكومي واضح عن القيام بمهامها الدستورية في حفظ وحماية المؤسسة القضائية التي تعد الحصن الأخير لشرعية النظام السياسي الديمقراطي".