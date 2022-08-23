إنشاء 190 بئرا بالسلوم وبراني ضمن مشروع «برايد»

قال المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، إنه مخطط من خلال منحة إيفاد، تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بنطاق مدينة السلوم، ضمن مشروع تعزيز القدرة على الموائمة فى البيئات الصحراوية (برايد)، حيث مخطط إنشاء ١٩٠ بئرا بالسلوم وبراني، و١٦ خزانا تجميع مياه بالسلوم.

وأضاف الأمير، خلال اجتماع عقده اللواء خالد شعيب محافظ مطروح؛ لمناقشة مطالب واحتياجات مركز ومدينة السلوم، وإقامة عدد من محطات تحلية المياه، حيث جار تنفيذ ٤٠ بئر نشو، و٤ خزانات سعة ١٥٠ مترا مكعبا خزانات سعة ٣٠٠ متر مكعب، كما أنه مخطط تنفيذ ٦٠ بئر نشو و٨ خزانات سعة ١٥٠ مترا مكعبا، و٤ خزانات سعة ٣٠٠ متر مكعب، وأنشطة توزيع ماعز أو دواجن بعدد ٦٥ مشروعا، وفتح 4 فصول محو أمية، بالإضافة إلى مخطط إنشاء مدارس الفصل الواحد حتى نهاية المرحلة الإعدادية، ومخصص إقامة وحدة صحية بالكيلو ٨ بمدخل مدينة السلوم.