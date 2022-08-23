 تركيا ترسل 50 مركبة مقاومة للألغام مستعملة لأوكرانيا.. وتوقعات بالمزيد - بوابة الشروق
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تركيا ترسل 50 مركبة مقاومة للألغام مستعملة لأوكرانيا.. وتوقعات بالمزيد

أنقرة - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 23 أغسطس 2022 - 10:36 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 أغسطس 2022 - 10:36 ص

نقل موقع "ديفينس نيوز" المتخصص في الأخبار الدفاعية، عن مصادر حكومية وصناعية تركية، أن الحكومة التركية سلمت 50 مركبة مقاومة للألغام مستعملة للجيش الأوكراني.

ونقل الموقع عن مسؤول حكومي القول، إن تسليم المركبات "كيربي" المضادة للألغام والمحمية من الكمائن يأتي نتيجة لاتفاق حكومي، وليس صفقة بين أوكرانيا وشركة "بي إم سي" المصنعة للمركبات.

وقال المصدر الحكومي: "بموجب الاتفاق، سلمت وزارة الدفاع الوطني التركية دفعة أولية من 50 مركبة كيربي إلى أوكرانيا.. وسيكون هناك المزيد من عمليات التسليم".

وقال مسؤول في الشركة للموقع إنه لا علاقة بين الشركة والاتفاق، وإن الحكومة التركية سلمت الدفعة من المركبات الموجودة ضمن مخزونها العسكري.

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