التيار الصدري ينتقد تعليق أعمال القضاء العراقي

انتقد مقرب من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، تعلّيق القضاء العراقي والمحاكم العمل من أجل إنهاء ثورة إصلاحية.



وقال صالح محمد العراقي، المقرب من الصدر، في بيان صحفي "ما إن تشتدّ حدّة الاحتجاجات ضدّ الفاسدين فانهم يسارعون مستنجدين بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لكنه ومنذ يومين قرر عدم التدخل مطلقا".



وأضاف أن الصدر "ولاستمرار ثورة عاشوراء على عفويتها، فإنه قد يأمر مستقبلاً بتعليق عمل اللجنة المشرفة على الاحتجاجات مقابل تعليق القضاء والمحاكم عملها".



وتابع: "من المعيب أن يعلّق القضاء والمحاكم العمل من أجل إنهاء ثورة إصلاحية ولا تعلّق أعمالها من أجل استنكار فساد مستشاري".



وبدأ العشرات من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتصاما مفتوحا أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى الذي قرر تعليق أعماله على خلفية ذلك.