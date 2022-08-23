الكومي يكشف مصير حمزة الجمل مع الإسماعيلي الموسم المقبل

كشف المهندس يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي، عن مصير الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة حمزة الجمل، في الموسم المقبل.

وقال يحيى الكومي في تصريحات إذاعة «أون سبورت إف إم»: «حمزة الجمل مستمر في منصبه الموسم المقبل، ولا توجد أي نية لرحيله بعد النتائج المميزة التي حققها الفريق تحت قيادته منذ توليه المسؤولية الفنية وقيادته للبقاء في الدوري».

وأضاف: «سيتم تدعيم الإسماعيلي بصفقات مميزة في الميركاتو الصيفي»، مؤكدًا: «أزمة القيد سيتم حلها خلال الأيام القليلة المقبلة».

يُذكر أن الإسماعيلي تعادل سلبيًا مع الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.