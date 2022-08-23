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سوريا تدين التصعيد وسياسة الاستفزاز التي تمارسها فرنسا ضد مالي

دمشق - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 23 أغسطس 2022 - 11:40 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 أغسطس 2022 - 11:40 ص

أعربت سوريا، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها للتصعيد غير المسبوق وسياسة الاستفزاز التي تمارسها فرنسا ضد جمهورية مالي.

وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان صحفي نشرته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم، أن "سوريا تدين التصعيد غير المسبوق وسياسة الاستفزاز التي تمارسها فرنسا ضد جمهورية مالي والتي تمثلت مؤخراً بالانتهاكات المتكررة للمجال الجوي المالي من قبل القوات الفرنسية".

وأكد البيان أن "سوريا ترى أن هذه الانتهاكات تهدد السلم والأمن في القارة الإفريقية إضافة إلى السلم والأمن الدوليين وأن هذه الأعمال الإجرامية محاولة من قبل قوى الاستعمار القديم والجديد لإعادة فرض هيمنة فرنسا وسيطرتها".

وأضاف أن "سوريا تطالب مجلس الأمن الدولي بتولي مسؤولياته لإجبار فرنسا على وقف انتهاكاتها الخطيرة واحترام سيادة مالي ووحدة أراضيها واستقلالها".

ولفت إلى أن "سوريا تؤكد دعمها الكامل لجمهورية مالي قيادة وشعباً في التصدي لمحاولات التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية وتقف معها صفاً واحداً في مواجهة هذه السياسات الفرنسية العدوانية".

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