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الرئيس البولندي يدعو إلى إزالة خط نورد ستريم 2

علم بولندا
علم بولندا
كييف (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 23 أغسطس 2022 - 9:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 أغسطس 2022 - 9:21 م

دعا الرئيس البولندي أندريه دودا خلال زيارة إلى كييف إلى إزالة خط نورد ستريم 2 للغاز بين روسيا وألمانيا.

وقال دودا اليوم الثلاثاء، خلال مباحثات ما يسمى بالمؤتمر الدولي لمنصة القرم أنه لن تكون هناك عودة إلى علاقات طبيعية مع موسكو.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية "بي ايه بي" عنه قوله إنه لهذا السبب يجب أن تكون هناك سياسة جديدة للتخلص من نورد ستريم 2.

وتنتقد بولندا ودول أخرى شرقي أوروبا المشروع الروسي الألماني منذ أمد طويل باعتباره يمنح الكرملين نفوذا على أوروبا ويعرض أمن الطاقة بالقارة للخطر.

ورفضت الحكومة الألمانية تشغيل الخط في فبراير الماضي، بسبب هجوم روسي يلوح في الأفق. وما زال هناك داعمون لنورد ستريم 2 في برلين رغم ذلك.

وحاولت أوكرانيا في منصة القرم حشد الدعم الدولي لاستعادة شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في 2014.

وقال دودا إن "القرم كانت وما زالت جزءا من أوكرانيا كما تعتبر جدانسك أو لوبلين جزءا من بولندا، ونيس جزءا من فرنسا، وكولونيا جزءا من ألمانيا، وروتردام جزءا من هولندا".

وأفادت تقارير في كييف بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي تحظى بلاده بعلاقات جيدة مع روسيا، ذكر أيضا أن القرم تنتمي بوضوح إلى أوكرانيا.

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