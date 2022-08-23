زفيريف يوضح أسباب عدم مشاركته في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

أوضح البطل الأولمبي الألماني ألكسندر زفيريف أسباب تفكيره في عدم المشاركة ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد يوم من تأكيد غيابه عن آخر البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم.

وقال المصنف الثاني على العالم زفيريف - 25 عاما- للجماهير عبر مقطع فيديو نشره على إنستجرام اليوم الثلاثاء :" أردت أن أخبركم بسرعة أن عملية التعافي الخاصة بإصابتي تسير بشكل جيد للغاية. سعيد لما وصلت إليه الآن".

وأضاف :" ولكن لسوء الحظ لن أحضر لنيويورك هذا العام. كان قرارا صعبا للغاية ولكنني لا أريد المخاطرة الآن".

وأكد منظمو البطولة، أمس الاثنين، أن زفيريف لن يشارك حيث يواصل التعافي من إصابة قطع أربطة الكاحل التي تعرض لها في الدور قبل النهائي ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، مطلع يونيو الماضي.

وبدلا من ذلك، ينوي زفيريف العودة للملاعب في دور المجموعات ببطولة كأس ديفيز التي تقام في هامبورج خلال الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر المقبل.

وحتى الآن لا تحتمل لياقة زفيريف لعب مباراة من الممكن أن تصل لخمس مجموعات في بطولة أمريكا المفتوحة التي تبدأ 29 أغسطس الجاري.

وقال زفيريف :"لسوء الحظ ليس لدي أسبوع أو اثنين إضافيين لأكون جاهزا بنسبة مئة بالمئة".