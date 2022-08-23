نقابة المحامين العراقيين تعلق أعمالها على خلفية اعتصامات أنصار مقتدى الصدر

أعلنت نقابة المحامين العراقيين، اليوم الثلاثاء، تعليق أعمالها على خلفية قيام أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بالاعتصام أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى بالمنطقة الخضراء في بغداد.

وقالت أحلام اللامي، نقيب المحامين العراقيين: "نعلن موقفنا المساند للقضاء العراقي، ونعلق أعمال نقابة المحامين العراقيين بشكل متوازي مع القضاء، ويجب على جميع الأطراف السياسية فهم خطورة عدم حماية استقلال القضاء والذي سيؤدي بنا إلى فقدان أهم ركائز بناء دولة دستورية، وأن القضاء يجب أن يُصان".

وأضافت: "كنّا، ومازلنا، مع مطالبات الثوار، ونسعى معهم إلى تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة، وقد أعلنتْ نقابةُ المحامين موقفَها هذا بالاشتراك مع بقية النقابات والاتحادات".

وذكرت أن "كل المطالبات يجب أن تُصاغ وفق الأطر الدستورية، ويُعبر عنها بقوالب يفترض بها أن تحقق تلك الأهداف، وأن المؤسسة القضائية من أهم هذه الأجهزة الدستورية، ويجب أن لا تكون في معادلة الضغط السياسي، وأن ننأى بها عن أي تصرفات تمس استقلاليتها، ولا يمكن لأي بلد أن ينهض دون صيانة استقلال القضاء، وحفظ هيبته".

وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن تعليق أعماله على خلفية الاعتصام المفتوح للتيار الصدري أمام مقره في بغداد اليوم.

ودخلت اعتصامات التيار الصدري داخل البرلمان العراقي وفي محيطه أسبوعها الرابع للمطالبة بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة لمعالجة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد من 10 أشهر.