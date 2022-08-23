محافظ قنا يبحث تحسين مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

اجتمع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم، بوفد المكتب الاستشاري الألماني "MOTT Mackdonal"؛ لمناقشة أعمال البدء في تنفيذ برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الثاني بعدد من قرى محافظة قنا "IWSP2"، والتنسيق للقيام بأعمال الدعم الفني والتصميم والإشراف على تنفيذ المشروعات، طبقا لاتفاقيات التعاون مع شركاء التنمية الأوربيين.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والوفد المكون من السيد كيفن رينشو قائد فريق العمل لبرنامج IWSP2، والسيد عمر راجا نائب قائد فريق العمل مكتب ماكدونالد، والمهندس مصطفى الطيب نائب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمهندس علاء بكري رئيس قطاع التخطيط، وجمال حلمي مدير العلاقات العامة بالشركة، وخالد محمد حسن مديرعام إدارة الاستثمار والتعاون الدولي، وعددا من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ قنا اإن المشروع يهدف إلى ضمان توفير إمدادات المياه، والتخلص من مياه الصرف الصحي بطريقة مناسبة وصحية وفعالة ومستدامة، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية للصرف الصحي في المناطق الحضرية والريفية، وتنفيذ تلك المشروعات وفق نظام مخطط ومستدام، مؤكدا ضرورة البدء الفوري في المشروعات التي تخدم المواطن، والالتزام بالجدول الزمني والتوقيتات المخططة للانتهاء منها، ودخولها الخدمة لتحقيق رضا المواطن.

وناقش فريق المكتب الاستشاري "MOTT Mackdonal" آليات تنفيذ برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والجاري تنفيذه بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لضمان الملائمة البيئية وتلبية معايير الجودة والأنظمة السائدة بمختلف شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات "المنيا– أسيوط– سوهاج– قنا" كمساهمة في دعم خطة الشركة القابضة لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والممول من شركاء التنمية الأوروبيين.

ومن جانبه، ذكر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أن الأهداف العامة للبرنامج هي تحسين الحالة الصحية للمستفيدين والظروف البيئية وتحسين الإطار العام في قطاع المياه والصرف الصحي، موضحا أن معايير اختيار المشروعات ضمن البرنامج تعتمد على ما يتفق مع المخطط العام للشركة وتقييم الأثر البيئي والمجتمعي، بالإضافة إلى توافر وجودة البنية التحتية للصرف الصحي والاحتياج العاجل لرفع مستوى الأداء الوظيفي وكفاءة معالجة المياه ومحطات معالجة الصرف الصحي العاطلة وغير المستغلة وكذلك تأهيل التجمعات شبه الحضرية والريفية، من خلال تجمعات خدمة المرافق الصحية لتنفيذ هيكل صرف صحي جديد متكامل.