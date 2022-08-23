محافظ قنا يبحث تحسين مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

اجتمع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم، بوفد المكتب الاستشاري الألماني "MOTT Mackdonal"؛ لمناقشة أعمال البدء في تنفيذ برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الثاني بعدد من قرى محافظة قنا "IWSP2"، والتنسيق للقيام بأعمال الدعم الفني والتصميم والإشراف على تنفيذ المشروعات، طبقا لاتفاقيات التعاون مع شركاء التنمية الأوربيين.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والوفد المكون من السيد كيفن رينشو قائد فريق العمل لبرنامج IWSP2، والسيد عمر راجا نائب قائد فريق العمل مكتب ماكدونالد، والمهندس مصطفى الطيب نائب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمهندس علاء بكري رئيس قطاع التخطيط، وجمال حلمي مدير العلاقات العامة بالشركة، وخالد محمد حسن مديرعام إدارة الاستثمار والتعاون الدولي، وعددا من القيادات التنفيذية.
وقال محافظ قنا اإن المشروع يهدف إلى ضمان توفير إمدادات المياه، والتخلص من مياه الصرف الصحي بطريقة مناسبة وصحية وفعالة ومستدامة، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية للصرف الصحي في المناطق الحضرية والريفية، وتنفيذ تلك المشروعات وفق نظام مخطط ومستدام، مؤكدا ضرورة البدء الفوري في المشروعات التي تخدم المواطن، والالتزام بالجدول الزمني والتوقيتات المخططة للانتهاء منها، ودخولها الخدمة لتحقيق رضا المواطن.
وناقش فريق المكتب الاستشاري "MOTT Mackdonal" آليات تنفيذ برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والجاري تنفيذه بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لضمان الملائمة البيئية وتلبية معايير الجودة والأنظمة السائدة بمختلف شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات "المنيا– أسيوط– سوهاج– قنا" كمساهمة في دعم خطة الشركة القابضة لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والممول من شركاء التنمية الأوروبيين.
ومن جانبه، ذكر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أن الأهداف العامة للبرنامج هي تحسين الحالة الصحية للمستفيدين والظروف البيئية وتحسين الإطار العام في قطاع المياه والصرف الصحي، موضحا أن معايير اختيار المشروعات ضمن البرنامج تعتمد على ما يتفق مع المخطط العام للشركة وتقييم الأثر البيئي والمجتمعي، بالإضافة إلى توافر وجودة البنية التحتية للصرف الصحي والاحتياج العاجل لرفع مستوى الأداء الوظيفي وكفاءة معالجة المياه ومحطات معالجة الصرف الصحي العاطلة وغير المستغلة وكذلك تأهيل التجمعات شبه الحضرية والريفية، من خلال تجمعات خدمة المرافق الصحية لتنفيذ هيكل صرف صحي جديد متكامل.