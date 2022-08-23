 الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا فورا - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 أغسطس 2022 10:22 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟
النتـائـج تصويت

الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا فورا


نشر في: الثلاثاء 23 أغسطس 2022 - 10:11 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 أغسطس 2022 - 10:11 ص

دعت وزارة الخارجية والسفارة الأمريكية في كييف، المواطنين الأمريكيين الذين ما زالوا في أوكرانيا، إلى مغادرة البلاد على الفور، وذلك وفقا لما جاء في "روسيا اليوم".

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن دعوة وزارة الخارجية الأمريكية مرتبطة بمعلومات نشرتها الوزارة حول إمكانية تصعيد الأعمال القتالية.

وحسب المصدر نفسه، حددت وزارة الخارجية، للأمريكيين المتواجدين في أوكرانيا، ما يجب عليهم فعله إذا سمعوا صوت انفجارات أو تنبيهات عن غارات جوية.

واستندت وزارة الخارجية إلى التقارير التي رفعت عنها أجهزة المخابرات الأمريكية السرية يوم الاثنين الماضي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك