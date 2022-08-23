وكيل التعليم بالغربية يشهد حفل تكريم أوائل الطلبة بمدرسة الجيل المسلم

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شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مساء اليوم الثلاثاء، حفل تكريم أوائل الطلبة بمدرسة الجيل المسلم بشرق المحلة.

جاء ذلك بحضور المستشار هشام جعفر نائب رئيس مجموعة 30 يونيو بالوزارة، وأعضاء المكتب الفني لمجموعة 30 يونيو، ومحمد فتوح مدير إدارة الأمن، ولفيف من القيادات التعليمية بإدارة شرق المحلة.

وشاهد وكيل الوزارة العروض الرياضية والفنية المقدمة من طلبة المدرسة، حيث قدم الطلاب خلال الحفل الفقرات الفنية والرياضية، وفقرات العرائس، ثم قدم وكيل الوزارة شهادات التقدير للطلاب الأوائل بالمدرسة، متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح.