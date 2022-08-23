 الأوقاف: إحالة مدير إدارة المقارئ إلى لجنة القيم لإهماله في واجبه الوظيفي - بوابة الشروق
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الأوقاف: إحالة مدير إدارة المقارئ إلى لجنة القيم لإهماله في واجبه الوظيفي

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 23 أغسطس 2022 - 10:45 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 أغسطس 2022 - 10:45 م

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إحالة الدكتور محمد الصغير إلى لجنة القيم لإهماله في واجبه الوظيفي.

جاء قرار وزير الأوقاف بناء على المذكرة المقدمة من الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.

وفي سياق آخر، انطلق مساء اليوم الثلاثاء، معسكر (أبو بكر الصديق) التثقيفي ل 60 مؤذنًا من محافظات القاهرة، والقليوبية، والجيزة، وبني سويف، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، والغربية، ويستمر المعسكر على مدى يومين غدا وبعد غد.

يأتي ذلك اهتمامًا من وزارة الأوقاف بأهمية الصوت الحسن إلى جانب اهتمامها بمشروع الأذان الموحد، وسيرها فيه بجدية كبيرة بلغت نحو 4958 مسجدًا حتى تاريخه، وبعد النجاح المبهر لورشة عمل المؤذنين بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية الأسبوع الماضي، وفي إطار البرامج التدريبية والتثقيفية والترفيهية التي أطلقتها وزارة الأوقاف، ورفع قدرات الكوادر البشرية مع التركيز على العناصر المتميزة. جدير بالذكر أن برنامج المعسكر يتضمن جوانب علمية وثقافية وترفيهية لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، وورش عمل تدريبية للمؤذنين.


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