الدنمارك تسجل 2783 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة

سجلت الدنمارك 2783 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و19 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و311 ألفا و631 إصابة، والوفيات إلى 6914.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 13 مليونا و215 ألفا و200 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.