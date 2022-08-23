قال ريكي بويج إن فريق برشلونة الإسباني، جعله يتألم بعدما فرض عليه التدريب بشكل منفرد قبل انتقاله لفريق لوس أنجليس جالاكسي الأمريكي، وانتقد أسلوبهم بالضغط على اللاعبين للرحيل.

وانتقل بويج- 23 عاما- بشكل مفاجئ إلى الدوري الأمريكي هذا الشهر بعد اعتباره لاعبا زائدا عن حاجة فريق برشلونة.

وشارك بويج في مباراته الأولى مع جالاكسي كبديل يوم الجمعة الماضي في المباراة التي تعادل فيها فريقه 3/3 مع سياتل ساوندرز عقب انضمامه للفريق بعقد مدته ثلاثة أعوم ونصف العام.

وبينما قضى برشلونة فترة اعداد ما قبل الموسم في الولايات المتحدة، ترك برشلونة لاعب المنتخب الإسباني للشباب في إسبانيا مع لاعبين آخرين كانوا يبحثون عن الرحيل.

وشعر بويج أنه كان يستحق أن يتم التعامل به بشكل أكثر احتراما.

وقال :" كان شهرا صعبا لأنني لم أر هذا من قبل، ترك اللاعبين خلفهم في برشلونة، والذهاب في جولة بدونهم".

وأضاف :"ربما أتفهم موقف النادي، هم يريدون وضع اللاعبين تحت ضغط للرحيل، ولكن هناك طرق أخرى لفعل هذا".

وأكد :" كان من الصعب التواجد في برشلونة، التدرب بشكل منفرد، وكان هناك أربعة لاعبين آخرين بالفريق متواجدين معي".

وأوضح:" بعد سبع سنوات مع النادي، البقاء في برشلونة بينما كان كل زملائي في لوس أنجليس يلعبون مباريات، حسنا، الحقيقة هذا جعلني أتألم كثيرا".

وأتم:" إنه وضع صعب، وفي بعض الأحيان تضطر لاتخاذ قرارات، وهم اتخذوا هذا القرار ولكنني لا أتفق معهم".