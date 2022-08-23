الجيش اللبناني: القبض على 469 شخصا وضبط 67 سلاحا حربيا خلال الشهر الماضي

أعلن الجيش اللبناني إلقاء القبض على 469 شخصًا من جنسيات مختلفة خلال شهر يوليو الماضي لتورطهم في جرائم وجنح متعددة؛ منها الاتجار بالمخدرات والتورط بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية.

جاء ذلك في تقرير للجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، حول حصيلةُ التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال الشهر الماضي.

وأكد الجيش أن المضبوطات شملت 67 سلاحاً حربياً من مختلف الأنواع، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعدداً من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة مُعدّة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصال.

وأوضح أن المتهمين تم تسليمهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.