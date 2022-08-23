وكيل تعليم قنا يتابع استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد

عقد الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اجتماعًا اليوم، بديوان عام المديرية مع مديرى العموم بالمديرية ومديري عموم الادارات التعليمية، لبحث استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد بما يضمن حسن سير العملية التعليمية.



وأكد خالد، علي ضرورة متابعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة وجاهزية جميع المدارس وتوزيع جميع المعلمين على المدارس بما يضمن سد العجز في مختلف التخصصات قبل بدء العام الدراسي الجديد وفقاً للقرار الوزاري ٢٠٢ وحصر جميع معلمي المواد الدراسية ومراجعة التجهيزات المدرسية والمباني ومتابعة نظافة المدارس من الداخل (أفنية وفصول دراسية ودورات مياه وحجرات أنشطة وأسوار)، ومتابعة أعمال توريد الكتب المدرسية وكذلك التأكد من عدم وجود رواكد فوق أسطح المدارس أو خلف الأسوار وإصلاح الأثاث المدرسي وصيانته .



وشدد خالد على عدم مخاطبة المحافظة أو الوزارة أو أى مديرية من مديريات الخدمات إلا بعد العرض على وكيل الوزارة، كما وجه بضرورة متابعة زيارات الموجهين للمدارس وإرسال التقارير إلى الإدارات التعليمية وتشكيل لجنة الصحة المدرسية بكل مدرسة ويرفع تقرير يومى من لجنة الصحة المدرسية للإدارة وتقرير شامل من غرفة عمليات الإدارة للمديرية وتتولى إرسال تقرير للوزارة ومراجعة تنسيق رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوى بجميع المدارس العامة والفنية.



وفي نهاية الاجتماع وجه وكيل الوزارة على ضرورة تضافر كافة الجهود والعمل على تحقيق نتائج مشرفة.