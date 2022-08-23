واصلت الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء حضورها الإبداعى على الساحة الفنية حيث استمتع الحشد الجماهيرى الضخم بالليلة السادسة من الفعاليات والتى اقيمت على مسرح المحكى وشملت ثلاثة حفلات لكل من المطربة الواعدة مي كمال، فريق بغدادي بيج باند، والمطرب أحمد جمال.

ففى مطلع الأمسية دعت الواعدة مى كمال الحضور إلى جولة غنائية متنوعة تضمنت مجموعة من الاعمال المميزة والتى لاقت الاعجاب والاستحسان كان منها اه يالالي، يلا بينا، بحلم معاك، أعيش، وسط الزحام، بنت الشلبية ويونس وغيرها.

وقدم فريق بغدادى بيج باند بقيادة المايسترو الدكتور مجدى بغدادى مجموعة من أشهر مؤلفات الجاز العالمية ومختارات من الحان الموسيقى العربية التى اعيد صياغتها فى قالب موسيقى الجاز وتفاعل معها الجميع منها مزاج جيد، كرنفال لوس ريوس، رقصة القمر، مامبو جامبو، اهل المحبة، حلق بي إلي القمر، البوق الأزرق، الحنة يا الحنة، نيويورك، غني غني غني وسواي.

كما قدم المطرب أحمد جمال التحية للجميع خاصة الحضور من ذوى القدرات الخاصة ونجح فى خلق حالة فنية فريدة وذلك من خلال نخبة من أعماله الخاصة التى لاقت قبول الجيل الجديد من متذوقى الفنون الراقية بالاضافة إلى عددًا من مؤلفات الموسيقى العربية كان منها شمس الدنيا، يالا نعيش، من غير مجاملة، خطير، نشيد العاشقين، وجع كل يوم، كل سنة وانت طيب، النهاية، بحبك، انتي عاجباني، احنا مش بتوع حداد، علي المزيكا، تحيا مصر إلى جانب عدد من مؤلفات الموسيقى العربية منها بانوراما عبدالحليم حافظ، لا مش انا اللي ابكي لـ محمد عبد الوهاب، مقطع من دارت الايام لـ ام كلثوم ومن الاعمال المعاصرة علي نار لـ صابر الرباعي.