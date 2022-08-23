انتشار جدري القرود في جميع أنحاء الولايات المتحدة

ذكرت تقارير إعلامية أنه تم تسجيل إصابات بجدري القرود في جميع أنحاء الولايات الأمريكية الخمسين، وذلك وفقا لما جاء في "روسيا اليوم".

وأفادت قناة "ABC News"، اليوم الثلاثاء، أنه تم تأكيد أول حالة إصابة في وايومنغ، التي ظلت حتى الآونة الأخيرة الولاية الوحيدة التي لم يكتشف فيها جدري القرود.

وأعلنت وزارة الصحة في ولاية وايومنغ، تسجيل حالة إصابة لدى رجل بالغ في مقاطعة لارامي.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أصيب 15 ألفا و433 شخصا بجدري القرود في الولايات المتحدة، معظمهم في ولايتي نيويورك (2910)، وكاليفورنيا (2663).