الولايات المتحدة تجدد دعوتها إلى وقف التصعيد في ليبيا

جددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، دعوتها إلى وقف التصعيد في ليبيا.

وجاء في بيان للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق من تجدد التهديدات باندلاع مواجهة عنيفة في طرابلس، وتدعو إلى وقف التصعيد الفوري من قبل جميع الأطراف".

وذكر البيان: "تسعى الغالبية العظمى من الليبيين إلى اختيار قيادتهم بشكل سلمي من خلال الانتخابات".

وأضاف البيان: "ندعو أولئك الذين يخاطرون مجددا بالانجرار للعنف إلى إلقاء أسلحتهم، ونحث بشكل خاص قادة ليبيا على إعادة الالتزام دون تأخير بتحديد أساس دستوري للانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وتابع البيان: "إن عدم الاستقرار المستمر هو تذكير بالحاجة الملحة لتعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا لاستئناف جهود الوساطة، بدعم موحد من المجتمع الدولي".

وأكد البيان أن "الولايات المتحدة ستوسع دعواتها إلى الهدوء وإعادة الالتزام بالانتخابات خلال جلسة الإحاطة والمشاورات لمجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا في 30 أغسطس الجاري".