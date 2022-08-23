محافظات يابانية تدعو لتغييرات في الاستجابة لكورونا لتخفيف العبء على المستشفيات

دعا حكام المحافظات اليابانية اليوم /الثلاثاء/ الحكومة المركزية في طوكيو إلى إقرار بعض التغييرات الإدارية في الاستجابة لتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خاصة فيما يتعلق ببيانات كبار السن وغيرهم من الأشخاص المعرضين للخطر، وسط عودة تفشي العدوى.

وقال حاكم "توتوري" شينجي هيراي - في اجتماع افتراضي عقدته فرقة عمل مكافحة كوفيد، ونقلته وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية الرسمية - "إن إنقاذ حياة من حولنا أكثر أهمية من تتبع الإحصائيات".. مؤكدا أن الأرقام لا تعكس بدقة الوضع الفعلي لأن العديد من الإصابات لا يتم تشخيصها.

وقال المحافظون - في بيان طاريء صدر بعد الاجتماع - إن الوضع الحالي للعدوى "يزداد سوءا ولا توجد مؤشرات على حدوث تحول"، وشددوا على ضرورة إعادة تنظيم القوانين الإدارية حتى يتمكن العاملون في المجال الطبي من تكريس وقتهم لعلاج المرضى بدلا من الانشغال بالأعمال الورقية.

كما دعا المحافظون الحكومة إلى تعزيز برامج التطعيمات وتأمين المزيد من الأدوية الخافضة للحرارة التي تخفض من أعراض الحمى.

من جانبها، أشارت الحكومة إلى خطط للإعلان، في وقت مبكر من غد الأربعاء، عن إصلاح شامل لإجراءات تعقب كوفيد-19، بما في ذلك تغيير التزامات الإبلاغ اليومية المفروضة على المنشآت الطبية، حيث يطلب من الأطباء حاليا بموجب القانون الإبلاغ عن جميع حالات كوفيد-19 إلى الحكومة عن طريق إدخال البيانات في نظام الكتروني مشترك مع مراكز الصحة العامة.