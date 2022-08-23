ألمانيا تقدم أسلحة جديدة بأكثر من 500 مليون يورو لأوكرانيا

أعربت ألمانيا عن استعدادها لشحن أسلحة بأكثر من 500 مليون يورو (3ر499 مليون دولار) لمساعدة أوكرانيا في صد الغزو الروسي المستمر، وفقا لمتحدث باسم المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث خلال زيارة المسشار شوتس لكندا إن كييف ستحصل على ثلاثة أنظمة دفاع جوي إضافية من طراز "اي ار اي اس-تي" و10 مركبات مدرعة من طراز بيرجبانزر، وأسلحة أخرى.

وقد تعهد شولتس مؤخرا بتقديم دعم مادي وعسكري واسع النطاق لأوكرانيا.

وفي وقت سابق من العام، ثار جدل في ألمانيا بشأن ما إذا كان يتعين تزويد أوكرانيا بأسلحة، مما تسبب في تأخيرات لفترة طويلة، الأمر الذي أدى إلى تعرض الحكومة لانتقادات كبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي.