سياسي ألماني يعارض فرض حظر عام على دخول الروس للاتحاد الأوروبي

عارض خبير شؤون السياسة الخارجية بالحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، يورجن هارت، فرض حظر عام على دخول الروس الاتحاد الأوروبي.

وقال هارت اليوم الثلاثاء في تصريحات لمحطة "دويتشلاندفونك" الألمانية الإذاعية: "أعتقد أن فرض حظر عام على منح التأشيرات لن يكون الطريق السليم"، موضحا أن هذا من شأنه أن يشجع أسطورة الدعاية الروسية على أن الاتحاد الأوروبي والألمان لديهم شيء ضد روسيا ولا يحترمون هذا البلد أو يقدرونه. وأشار إلى أن وقف التأشيرات سيتطلب قواعد موحدة في منطقة الانتقال الحر "شينجن".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دعا، من بين أمور أخرى، إلى حظر دخول الروس إلى الاتحاد الأوروبي. وتمارس دول مثل إستونيا ولاتفيا وفنلندا الضغط على الاتحاد لإصدار حظر عام.

وبدلا من الحظر العام، اقترح هارت إلقاء نظرة فاحصة على قوائم العقوبات، وقال: "أرى العديد من الأسماء التي تتطلب عقوبات، التي يجب وضعها على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، لكن ذلك لم يحدث بعد"، موضحا أن هذا الأمر يتم التعامل معه بحسم أكبر في كندا وبريطانيا منه في الاتحاد الأوروبي.