وزير خارجية تركيا ينفي الترتيب لعقد اجتماع بين أردوغان وبشار الأسد

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نفى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، وجود ترتيبات لعقد اجتماع بين الرئيس رجب طيب أردوغان، والرئيس السوري بشار الأسد، على هامش القمة القادمة لمنظمة شنغهاي للتعاون.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، استبعد الوزير عقد اللقاء على هامش القمة المقررة يومي 15 و16 سبتمبر في أوزبكستان، وقال لمحطة إخبارية إن "الأسد ليس مدعوًا للاجتماع".

وشدد تشاووش أوغلو على ضرورة اتخاذ خطوات من أجل سلام دائم في سوريا.

ولفت إلى أن تركيا أكدت منذ البداية أهمية العملية السياسية في البلاد.

ويأتي النفي التركي بعد أنباء أفادت بأن روسيا تبذل مساع لعقد لقاء بين أردوغان والأسد من أجل تحقيق تقارب بين تركيا والحكومة السورية.