 الخارحية الأمريكية: قلقون من تجدد الاشتباكات على حدود سوريا الشمالية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارحية الأمريكية: قلقون من تجدد الاشتباكات على حدود سوريا الشمالية

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 23 أغسطس 2022 - 10:18 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 أغسطس 2022 - 10:18 ص

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء الهجمات الأخيرة وتجدد الاشتباكات على طول حدود سوريا الشمالية.

وحثت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء - جميع الأطراف على الحفاظ على خط وقف إطلاق النار، معربة أسفها لسقوط ضحايا مدنيين في الباب والحسكة وغيرهما.
وجددت الوزارة التزامها بجهودها لضمان الهزيمة الدائمة لداعش وإيجاد حل سياسي للصراع السوري.
ويشهد شمال سوريا منذ أيام توترات على خلفية اشتباكات بين عدة فصائل، توسعت لتطال قوات الجيش السوري المنتشرة في نقاط حدودية.

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