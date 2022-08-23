روسيا تدعو الدول النووية الخمس إلى منع صدام نووي بين القوى النووية

دعت روسيا الدول الخمس الحائزة على الأسلحة النووية (الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين) إلى الامتثال بمبدأ أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية.

وقال الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا -في اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين- إن روسيا تدعو الموقعين على البيان المشترك لزعماء الدول الخمس النووية -والذي تم تبنيه في 3 يناير من هذا العام- إلى أنه لا ينبغي إطلاق العنان لحرب نووية وأن يظلوا ملتزمين بتنفيذه.

وأضاف نيبينزيا، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "أكد البيان المشترك لزعماء الدول الخمس النووية أيضًا ضرورة منع ليس فقط صدامًا نوويًا، ولكن أيضا أي مواجهة عسكرية بين القوى النووية"، مضيفًا أنه "من المهم للغاية أن يظهر جميع الموقعين على البيان التزاما واضحا بهذه البنود".

وتابع نيبينزيا: "في مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي المنعقد في نيويورك هذه الأيام، تقوم الدول الغربية بتسييس العمل على الوثيقة النهائية، وتضع مصالحها الجيوسياسية في معاقبة روسيا فوق احتياجاتها الجماعية في تعزيز الأمن العالمي".

كان رئيس المؤتمر المعني بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية غوستافو زلاوفينين قد أكد في وقت سابق أن روسيا والولايات المتحدة قد تُصبحان دون معاهدة للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية في عام 2026 إذا استمر الوضع الحالي المفتقر إلى الاتصالات على أعلى مستوى.