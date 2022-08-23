التشيك تجهز أمن الحدود لأزمة لاجئين مقبلة

تجري جمهورية التشيك تدريبات واسعة النطاق لحماية الحدود استعدادا لتدفق محتمل للاجئين .

وقال وزير الداخلية فيت راكوسان اليوم الثلاثاء "لا يمكننا غض الطرف عن حقيقة أن عدد المهاجرين الذين يدخلون جمهورية التشيك بشكل غير قانوني زاد على نحو كبير في الشهور الأخيرة". وأضاف أن أغلبهم جاء من سوريا.

ودعا السياسي المحافظ إلى حماية أفضل لحدود الاتحاد الأوروبي الخارجية ولمزيد من حملات الإجراءات الصارمة الفعالة على شبكات تهريب المهاجرين.

وحضر التدريبات التي تجرى على الحدود مع سلوفاكيا، رجال شرطة و150 جنديا و30 من موظفي الجمارك.

وعند أكثر من عشرين معبر حدودي بري وللسكك الحديدية، أعادت الشرطة إقامة نقاط تفتيش الهويات رغم أن البلدين ينتميان لمنطقة الشنجن الخالية من جوازات السفر، التي يستخدمها الكثير من أعضاء الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى.

واحتجزت جمهورية التشيك العام الماضي 11 ألفا و170 مهاجرا دخلوا البلاد بشكل غير قانوني، أي أكثر بواقع أربعة آلاف منه في 2020، بحسب هيئة الهجرة التشيكية. غير أن الأرقام تشمل الأفراد الذين كسروا شروط الدخول المتعلقة بكورونا آنذاك.